رياضة | نهائي الأبطال.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ضد باريس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نهائي الأبطال.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ضد باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات نهائي دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

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خط الدفاع: كيميتش - دافيد ألابا - بواتينج - ديفيز.

خط الوسط: جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - جنابري - كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر.

وتأهل بايرن ميونخ إلى المباراة النهائية بعدما حقق الانتصار على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.