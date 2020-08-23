رياضة | صراع إنجليزي لضم ألكانتارا.. والأخير يوجه صدمة قوية لبايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي لضم ألكانتارا.. والأخير يوجه صدمة قوية لبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن تياغو ألكانتارا قد وضع الفصول ألاخيرة في نهاية مسيرته مع بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد أن قرر النجم الإسباني الرحيل عن العملاق البافاري بنهاية الموسم الحالي.

ويرغب ألكانتارا في بدء مسيرة جديدة خارج أسوار أرينا ستاديوم وبالتحديد في البريمرليج.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ستار " فإن أندية أرسنال وليفربول قد أبدوا رغبتهم في ضم ألكانتارا من أجل تدعيم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وفاز لاعب خط وسط برشلونة السابق بسبعة ألقاب متتالية في الدوري الألماني خلال فترة وجوده في ألمانيا بعد فوزه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في ’’كامب نو’’.

وحدد مسئولي بايرن ميونيخ مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في اللاعب، وهو ما يجعل نادي ليفربول قد ينسحب من الصفقة خاصة في ظل موقف اللاعب التعاقدي مع بطل البوندسليغا.

وينتهي تعاقد تياغو ألكانتارا مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2021, مما سيكون متاح بشكل مجاني الموسم المقبل، وهو ما يجعل الفريقين في حاله تردد في دفع المبلغ.

يذكر أن ألكانتارا يستعد رفقه بايرن ميونيخ لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.