رياضة | حجازي يظهر فى تدريبات وست بروميتش استعدادا لبداية البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حجازي يظهر فى تدريبات وست بروميتش استعدادا لبداية البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي المحترف ضمن صفوف نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي فى تدريبات الفريق الأولي هذا الموسم استعدادا لبداية البريميرليج.

يذكر أن حجازي قد صعد مع فريقه وست بروميتش البيون إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن أحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الشامبيون شيب.

ومن المقرر أن يواجه وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي نظيره فريق ليستر سيتي فى الجولة الأولي من بطولة البريميرليج الشهر المقبل.

وكان حجازي قد انضم لصفوف نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف النادي الأهلي.