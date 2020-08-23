شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نهائي دوري أبطال أوروبا للبايرن.. 11 منافس مختلف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض بايرن ميونخ حاليًا النهائي الحادي عشر له في تاريخ دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.
اللافت في الأمر أن خصم بايرن الليلة هو الخصم رقم 11 المختلف الذي يلعب ضده العملاق البافاري، بعد أتلتيكو مدريد، ليدز يونايتد، سانت إيتيان، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، فالنسيا، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.
وكان بايرن قد توج باللقب في 5 مناسبات من أصل 10 نهائيات خاضها.
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