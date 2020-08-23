شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يتغيب عن تدريبات ميلان.. ويحدد وجهته الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أثار مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن توقف المفاوضات حول تجديد عقد اللاعب السويدي مع ناديه الإيطالي، مما يثير الغموض حول مصير استمرار المهاجم العملاق داخل الدوري الإيطالي.
وقال رايولا، إن اللاعب حتى الآن لن يشارك في تدريبات ميلان المقرر إنطلاقها غدا استعدادا للموسم الكروي الجديد، ومن ثم أنا أحاول الوصول لصورة نهائية مع النجم السويدي من أجل تحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.
ونشرت صحيفة " سبورتس" الإيطالية، تصريحات وكيل أعمال إبرا، وقالت: اللاعب السويدي معترض على أسلوب اللعب والأمر غير متعلق بالاتفاقات المادية،مؤكدة أن من المفترض أن زلاتان سيحدد وجهته الكروية المقبلة في منتصف الأسبوع الجاري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,237
-
تعافي
65,118
-
وفيات
5,243
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يتغيب عن تدريبات ميلان.. ويحدد وجهته الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.