شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يتغيب عن تدريبات ميلان.. ويحدد وجهته الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أثار مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن توقف المفاوضات حول تجديد عقد اللاعب السويدي مع ناديه الإيطالي، مما يثير الغموض حول مصير استمرار المهاجم العملاق داخل الدوري الإيطالي.

وقال رايولا، إن اللاعب حتى الآن لن يشارك في تدريبات ميلان المقرر إنطلاقها غدا استعدادا للموسم الكروي الجديد، ومن ثم أنا أحاول الوصول لصورة نهائية مع النجم السويدي من أجل تحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل.

ونشرت صحيفة " سبورتس" الإيطالية، تصريحات وكيل أعمال إبرا، وقالت: اللاعب السويدي معترض على أسلوب اللعب والأمر غير متعلق بالاتفاقات المادية،مؤكدة أن من المفترض أن زلاتان سيحدد وجهته الكروية المقبلة في منتصف الأسبوع الجاري.