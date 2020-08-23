شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاجم ميهايلوفيتش أسطورة إنتر ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سينسا ميهايلوفيتش، أسطورة إنتر ولاتسيو والمدرب السابق لميلان، إصابته بفيروس كورونا، عقب خضوعه لعدة فحوصات طبية أثبت إيجابيته وحمله للفيروس التاجي. وقال ميهايلوفيتش إن وضعه الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا خطير للغاية، خاصة أنه أصيب العام الماضي بسرطان في الدم وخضع للعلاج الكيميائي وزرع نخاع. أضاف ميهايلوفيتش أنه لايشعر بأى أعراض خاصة بفيروس كورونا ولكن المسحة الذي قام بها أثبتت إصابته، ما جعله يخضع للعزل لمدة أسبوعين مع تلقى العلاج المناسب للقضاء على فيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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