شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية على المحك للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نهائي دوري أبطال أوروبا، الليلة، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، هو النهائي الثالث فقط الذي يجمع بين فريقين لديهما فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحلي ودوري الأبطال) .
وكانت المرة الأولى التي جمعت بين فريقين يمكنهما الفوز بالثلاثية في نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2010 (إنتر ميلان وبايرن ميونخ).
أما المرة الثانية فجاءت بعدها بـ 5 سنوات، في نهائي نسخة عام 2015 بين برشلونة ويوفنتوس.
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