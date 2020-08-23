شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية على المحك للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نهائي دوري أبطال أوروبا، الليلة، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، هو النهائي الثالث فقط الذي يجمع بين فريقين لديهما فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحلي ودوري الأبطال) .

وكانت المرة الأولى التي جمعت بين فريقين يمكنهما الفوز بالثلاثية في نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخة 2010 (إنتر ميلان وبايرن ميونخ).

أما المرة الثانية فجاءت بعدها بـ 5 سنوات، في نهائي نسخة عام 2015 بين برشلونة ويوفنتوس.