نهائي دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان (0)-(0) بايرن ميونخ (الشوط الأول)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره الألماني بايرن ميونخ بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة. ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: نافاس خط الدفاع: كيرير – تياجو سيلفا – كيمبمبي – خوان برنات خط الوسط: ماركينيوس – باريديس – أندير هيريرا خط الهجوم: دي مايا – نيمار – مبابي أما بايرن ميونخ فيدخل المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: كيميتش – بواتينج – ألابا – ألفونسو ديفيز خط الوسط: تياجو ألكانتارا – جورتيسكا – توماس مولر خط الهجوم: جنابري – كومان – ليفاندوفيسكي أحداث المباراة انطلاق المباراة د 2 . خطأ لمصلحة الفريق البافاري د 5. سيطرة من بايرن ميونخ على مجريات اللقاء ولكن دون فعالية أو إحراز أهداف Advertisements د 9. خطأ لمصلحة باريس سان جيرمان بعد التدخل على اللاعب “مبابي” د 10. ضربة ركنية لمحصلة عملاق باريس د 12. هجمة خطيرة لبايرن ميونخ عن طريق كومان ولكنها ضاعت بعد تدخل دفاعات الفريق الباريسي د 15. هجمات من كلا الفريقين ولكن دون أخطار حقيقة على المرمى د 18. هجمة خطيرة لباريس سان جيرمان من نيمار ينقذها مانويل نوير ببراعة على مرتين ويمنع هدف مؤكد للفرنسيين د 20. مازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء د 23. تسديدة خطيرة من ليفاندوفيسكي ترتطم بالقائم د 24. تسديدة خطيرة من دي ماريا ولكن خارج مرمى مانويل نوير بعد هجمة ممتازة من الهجوم الباريسي د 25. التغير الأول لفريق بايرن ميونخ بخروج بواتينج للإصابة ونزول نيكولاس تسول بدلاً منه د 27. خطأ لمصلحة باريس سان جيرمان بعد تدخل ألفونسو ديفيز وتلاقى بسببه الإنذار الوضع في مصر

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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