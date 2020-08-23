شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي محمود البط رئيس قناة الأهلي الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحل الإعلامي محمود البط، الرئيس الأسبق لقناة النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، بعد رحلة حافلة بالعطاء، كأحد الكوادر الهامة بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART، حيث شغل بها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها مديرا للتسويق والإدارة التجارية.
ومن المقرر تشييع الجنازة صباح غدا، بمقابر الأسرة بطريق القاهرة، السويس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,237
-
تعافي
65,118
-
وفيات
5,243
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الإعلامي محمود البط رئيس قناة الأهلي الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.