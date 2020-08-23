شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي محمود البط رئيس قناة الأهلي الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحل الإعلامي محمود البط، الرئيس الأسبق لقناة النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، بعد رحلة حافلة بالعطاء، كأحد الكوادر الهامة بشبكة راديو وتلفزيون العرب ART، حيث شغل بها العديد من المناصب القيادية، كان آخرها مديرا للتسويق والإدارة التجارية.

ومن المقرر تشييع الجنازة صباح غدا، بمقابر الأسرة بطريق القاهرة، السويس.