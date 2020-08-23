التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي الأبطال

كتب: ضياء السقا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسى، تشكيل فريقه الذي سيواجه به بايرن ميونخ، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، فى نهائى دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيرير - كيمبيميى - تياجو سيلفا - بيرنات

خط الوسط: باريديس - ماركينيوس - هيريرا

خط الهجوم: دى ماريا - نيمار - مبابى

على الجانب الأخر، أعلن وهانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

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حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - الفونسو ديفيز - ديفيد ألابا

خط الوسط: تياجو - جوريتسكا - كومان

خط الهجوم: مولر - جنابرى - ليفاندوفسكى

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز على نظيره الألماني لايبزيج في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتأهل الفريق للدور النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أما بايرن ميونخ الألماني فاز على ليون الفرنسي في نصف النهائي.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.