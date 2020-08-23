شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لتليفزيون الخليج 365: هل ينضم رمضان صبحي للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن الساعات الماضية شهدت عودة الأنباء حول اقتراب رمضان صبحي جناح هدرسفيلد الإنجليزي إلى الزمالك، بعد القمة 120، إلا أن شبانة شدد أن رمضان صبحي لن ينضم إلى قلعة ميت عقبة هذا الموسم وإنه سيتم دراسة ضمه مستقبلا نظرا لرغبة إدارة الزمالك في الحفاظ على الملايين التي ستتكلفها خزينة الزمالك من أجل تأمين استمرار القوام الأساسي للفريق خاصة الثنائي أشرف بن شرقى وفرجاني ساسي.

لمتابعة لايف شبانه علي تلفزيون الخليج 365

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وأضاف محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على تليفزيون الخليج 365 أن رمضان صبحي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لبيراميدز بعد نجاح إدارة الأخير في التوصل لاتفاق مع هيدرسيفيلد بشأن شراء الجناح الدولي.

تابع الناقد الرياضي محمد شبانه فى تلفزيون الخليج 365 عودة رمضان صبحي للأهلي أغلقت و الاقرب إنتقاله لبيراميدز أو الإحتراف الخارجي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.