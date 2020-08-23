شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : مدافع منتخب فلسطين يدخل حسابات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن سامي قعدان مدافع منتخب فلسطين ونادي رفح دخل اهتمامات الأهلي لترميم دفاعاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد عرضه على النادي ليلقى قبولا لدي لجنة التخطيط في ظل امتلاكه إمكانيات بدنية وفنية هائلة ويجيد اللعب بكلتا القدمين ويجيد ضربات الرأس ويتخطى طوله حاجز الـ190 سم.

لمتابعة لايف شبانه علي تلفزيون الخليج 365

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وأكد شبانة في حديثه لتليفزيون الخليج 365 أن الأهلي يحبذ التعاقد مع لاعب فلسطيني بسبب قوانين اتحاد الكرة التي تمنح النادي الحق في قيده كلاعب مصري، في الوقت الذي يوجد اتجاه للتعاقد مع مدافع أو اثنين لتدعيم الدفاع خاصة بعد إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن بقية الموسم وكذلك الموسم المقبل.

تابع شبانه عبر برنامجه على تلفزيون الخليج 365 أن الأهلي سيبدأ من الآن البحث عن التدعيم بصفقات جيدة استعدادا للموسم المقبل بعد المستوي السيئ فى مباراة القمة و الهزيمة 1 / 3 .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.