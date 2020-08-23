شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنش يحتفل بالفوز على الأهلي بـ"البولينج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك، بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى القمة رقم 120 بين الفريقين، حيث قام الحارس بنشر مقطع فيديو صغير عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، خلال تواجده فى أحدى صالات البولينج.

سجل ثلاثية الزمالك أمام الأهلى أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.



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وجاء فوز الزمالك على الاهلى ليكشف عن قوة بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، و قدرته على قراءة الفريق المنافس و لاعبيه ، و أن يسير المباراة لصالح فريقه ، و اقتناص نقاط المباراة الثلاث من اللقاء.

وخلال الولاية التدريبية لكارتيرون في الأندية التي كلف بتدريبها ، فقد تقابل مع الأهلى في 4 مباريات ، فاز في 3 و خسر واحدة ، تغلب على الاهلى مرتان مع الزمالك ، و خلال تدريبه دجلة ، تقابل مع الاهلى مرتان ، فاز في واحدة ، وخسر أخرى .

ولم يكن فوز الزمالك بقيادة كارتيرون على الأهلى ، بسبب تدريبه للفريق من قبل، و علمه بمستوى اللاعبين ، و نقاط القوة و الضعف بالفريق، بل أنه قاد وادى دجلة قبل تدريب الاهلى ، و خلال ولايته مع الفريق الدجلاوى ، التقى مع الأحمر في مواجهتان ، الأولى انتهت بفوز دجلة وتفوق كارتيرون بهدف دون رد في مرمى الشباك الحمراء، و الثانى تفوق الأهلى بهدفين مقابل هدف .