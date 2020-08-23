شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يؤدي مرحلة التأهيل الأخيرة وسيزا يجتمع بمعلول في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي تنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وخاض محمد محمود جلسة في «الجيم»، ثم استكمل تدريباته بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل.

ويخوض محمد محمود المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن المشاركة الجماعية، فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مطولة مع علي معلول، لاعب الفريق، وتحدث سيزا مع معلول في بعض الجوانب الفنية، وذلك ضمن الجلسات التي عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين سواء الجلسات الجماعية أو الفردية، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة وتلافي الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الممتاز.

ورفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك رغم الاعتراف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وتحاول إدارة الأهلي علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

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وأكد المسئولون أن الفريق أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.