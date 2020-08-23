شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ينتظر ردة فعل على خسارة الأهلى أمام الزمالك.. والتخطيط تحاسب فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عصر اليوم جلسة مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط، وذلك للوقوف على العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلتين الحالية والقادمة، والتأكيد على ثقة النادي في الجهاز الفني واللاعبين، والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلي أو القاري.



الخطيب ولجنة التخطيط

وحرص محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة على مناقشة رينيه فايلر في العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته في الفترة القادمة، مع التأكيد على ضرورة طي صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

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وقام الخطيب بعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وأكد الخطيب في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن، وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد رئيس النادي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.