الامارات | اتحاد كلباء يحرج الشارقة في "الدورة الرباعية الودية"

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يحرج الشارقة في "الدورة الرباعية الودية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض فريق اتحاد كلباء التعادل بهدفين لكل منهما على مضيفه فريق الشارقة الذي كان متقدما بهدفين نظيفين قبل أن يستعيد اتحاد كلباء زمام المبادرة من جديد ويسجل هدفي التعادل خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن الجولة الثالثة لمباريات الدورة الرباعية الودية التي ينظمها نادي الشارقة،إذ تأتي هذه الدورة ضمن التحضيرات لإنطلاقة الموسم الجديد الشهر المقبل ،علما أن المباراة أقيمت من ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط وذلك بسبب حرارة الطقس والرطوبة العالية.

وتسببت هذه النتيجة في إخراج لفريق الشارقة الذي كان قد تعرض للخسارة في المباراة السابقة أمام عجمان بهدفين مقابل هدف.

تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق لاعبه الجديد سالم صالح “29”وأضاف. اللاعب البديل شاهين عبد الرحمن الهدف الثاني للشارقة "49”وقلص اتحاد كلباء الفارق بهدف جميل. سجله اللاعب بينيل. ملابا “ 57" فيما نجح اللاعب البديل يعقوب الحوسني في تسجيل هدف التعادل لفريق اتحاد كلباء.

وتأثر أداءالفريقين في اغلب فترات المباراة بضعف اللياقة البدنية للاعبين وبحرارة الطقس والرطوبة العالية

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وخاض الفريقان المباراة بحذر شديد خشية التعرض للإصابات مع قرب إنطلاقة الموسم الجديد

ومنح مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري الفرصة لعدد من العناصر الجديدة في الفريق للمشاركة في المباراة مثل سالم صالح الذي ظهر لأول مرة بقميص الشارقة بعدما انتقل إليه قادما من نادي النصر.

وأهدر اتحاد كلباءالذي بدأ الأفضل نسبيا في بداية الشوط الثاني أكثر من فرصة للوصول لمرمى الشارقة قبل أن ينجح لاعبه بينيل ملابا في ي افتتاح التسجيل في شباك الشارقة وفتح هذا الهدف شهية لاعبي اتحاد كلباء لينجح لاعب الفريق يعقوب الحوسني في الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة.

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