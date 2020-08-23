شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال يمدح راشفورد: منافستنا داخل مانشستر يونايتد شريفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، إن منافسه ماركوس راشفورد تخدم الشياطين الحمر خاصة وأننا نحاول دائما مساعدة بعض داخال المستطيل الأخضر أو خارجه من أجل تطوير أداء فريقنا الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو المسابقات المختلفة.

أكد مارسيال، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»، أن منافستي مع راشفورد شريفة للغاية، فأنا دائما أحاول أمرر له الكرة حتى يسجل ويصنع الفارق لنا ونفس الأمر يجعله معي، مما يجعلنا دائما متحمسين لخدمة فريقنا أكثر من رغبتنا في تسجيل الأهداف.