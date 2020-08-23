اخبار الرياضه

مارسيال يمدح راشفورد: منافستنا داخل مانشستر يونايتد شريفة

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال يمدح راشفورد: منافستنا داخل مانشستر يونايتد شريفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، إن منافسه ماركوس راشفورد تخدم الشياطين الحمر خاصة وأننا نحاول دائما مساعدة بعض داخال المستطيل الأخضر أو خارجه من أجل تطوير أداء فريقنا الإنجليزي سواء في بطولة أو المسابقات المختلفة.

أكد مارسيال، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»، أن منافستي مع راشفورد شريفة للغاية، فأنا دائما أحاول أمرر له الكرة حتى يسجل ويصنع الفارق لنا ونفس الأمر يجعله معي، مما يجعلنا دائما متحمسين لخدمة فريقنا أكثر من رغبتنا في تسجيل الأهداف.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    97,237

  • تعافي

    65,118

  • وفيات

    5,243

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مارسيال يمدح راشفورد: منافستنا داخل مانشستر يونايتد شريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا