شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: مرشح لرئاسة برشلونة أجرى محادثات مع «كلوب» لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن جوردي فيري، المرشح المحتمل لنادي برشلونة الإسباني، أجرى محادثات مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لقيادة البارسا الفترة المقبلة.

وأضاف، في تصريحات للصحيفة الإسبانية، إنه إذا عمل المدير الفني للجديد رونالد كومان بشكل جيد فمن المؤكد أنه سيستمر في العمل مع البارسا مستقبلًا.

وأوضح أنه يملك خارطة طريق لقيادة البلوجرانا بعد الفوز بالانتخابات، وبدأ بالفعل العديد من المحادثات مع المدرب الألماني يورجن كلوب، وذلك لأن الفريق الكتالوني يحتاج مدرب مثله الفترة المقبلة.

وعن تعيين رونالد كومان مدربًا للفريق، قال «فيري»: «إنها لحظة استثنائية، وكومان حل جيد بالنظر إلى كونه أسطورة للفريق»، مشيرًا إلى أن برشلونة حاليًا يحتاج لمدرب بشخصية «كومان» لقيادته الفترة المقبلة.