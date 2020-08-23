«نيمار» و«مبابي» يقودان باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به فريق بايرن ميونخ الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
ويدخل الفريق الفرنسي المباراة النهائية بعد أن تخطى نصف النهائي بالفوز على فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ.
وأعلن «توماس توخيل» المدير الفني للفريق الباريسي عن التشكيل والذي سيكون كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس
خط الدفاع: كيرير – تياجو سيلفا – كيمبمبي – خوان برنات
خط الوسط: ماركينيوس – باريديس – أندير هيريرا
خط الهجوم: دي مايا – نيمار – مبابي
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