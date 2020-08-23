شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويدخل الفريق الألماني المباراة النهائية بعد أن تخطى نصف النهائي بالفوز على فريق أوليمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني للعملاق البافاري عن التشكيل والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش – بواتينج – ألابا – ألفونسو ديفيز

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – جورتيسكا – توماس مولر

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خط الهجوم: جنابري – كومان – ليفاندوفيسكي