تعادل إيجابي بين حرس الحدود والإسماعيلي في مباراة شهدت 4 ركلات الجزاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي حرس الحدود مع ضيفه الإسماعيلي بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب حرس الحدود بالمكس في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة احتساب 4 ركلات جزاء كما ألغيت ركلة أخرى بعد احتسابها، عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو.
وتقدم مصطفى جمال لحرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حصل حرس الحدود على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 49 نفذها مصطفى جمال مجددًا لكنه لم ينجح هذه المرة في وضع الكرة في الشباك، لتبقى النتيجة على حالها.
وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة في المباراة لصالح الإسماعيلي هذه المرة نجح عمر الوحش في تسجيلها لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الدراويش في الدقيقة 64، فقط ليحتسب الحكم بعدها ركلة جزاء أخرى لحرس الحدود في الدقيقة 67 ليعود ويلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو.
وفي الدقيقة 74 عاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء ثالثة لصالح حرس الحدود بمساعدة حكام الفيديو، بعد لمس محمد مجدي مصطفى مدافع الإسماعيلي الكرة بيده ليتعادل محمد عبداللطيف جريندو للحرس في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.
وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري الممتاز، فيما رفع حرس الحدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 10.
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