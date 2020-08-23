شكرا لقرائتكم خبر عن لمعرفة أسباب الخسارة.. الخطيب يجتمع بلاعبي الفريق وفايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على فريق الكرة الأول، اجتماعًا، عصر اليوم، مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة أمام الزمالك، أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهد الاجتماع «دش ساخن» من الكابتن محمود الخطيب للاعبين، كما طالبهم بنسيان الخسارة والتركيز فيما هو قادم، خاصة أن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة وخلفه الزمالك صاحب الـ 42 نقطة.