شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التسبب في إصابته.. وليد سليمان يزور عبدالشافي في المستشفى ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار وليد سليمان لاعب نادي الأهلي، محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك في المستشفى، بعدما أجرئ جراحة تثبيت عظمة الترقوة به، بعد إصابته في مباراة القمة بين الفريقين، أمس السبت.

وحقق الزمالك فوزاً عريضاً أمس على حستب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة ‏‏120‏‎.‎

وكان عبد الشافي قد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي نتيجة تدخل مع وليد سليمان..

وقام سليمان بزياة عبد الشافي للشد من أزره بعد الإصابة التي تعرض لها أمس والتي سيغيب على إثرها لمدة شهرين عن الملاعب