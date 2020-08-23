شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يضحي بـ«النني» لضم نجم بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف نادي أرسنال الإنجليزي مفاوضاته خلال هذه الفترة من أجل ضم تياجو ألكانترا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، الذي ينتهى عقده مع البافاري بنهاية الموسم الجاري، ما يعني انتهائه بلقاء بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «مترو» الإنجليزية، فإن النادي اللندني مهتم جدًا بضم لاعب وسط الفريق الألماني لتدعيم صفوفه، ولكن الفريق الإنجليزي لن يتمكن من إتمام الصفقة إلا بالتخلص من ثنائي وسط الميدان، لوكاس توريرا ومحمد النني.