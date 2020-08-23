شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فيرنانديز: لاعبو مانشستر يونايتد عازمون على إعادة لقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحذيرًا شديد اللهجة لمنافسي «الشياطين الحمر» خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر انطلاقها يوم 12 من الشهر المقبل.

وقال فيرنانديز، إن فريقه سيبرم صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه بشكل مميز خلال بطولة الدوري الإنجليزي والمسابقات المختلفة، سواء كأس إنجلترا أو دوري أبطال أوروبا.

وأضاف، في تصريحات نشرت على موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن جميع الفرق المنافسة لنا ستواجه صعوبة بالغة خلال مواجهتنا، نحن نتحسن بشكل سريع واللاعبين عازمون على إعادة لقب البريميرليج الذي غاب عند دولاب الشياطين الحمر منذ فترة.