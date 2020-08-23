شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يوصي بالتعاقد مع نجم فريق ألكمار الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن اهتمام رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الذي تولى المهمة منذ أسبوع خلفا للمدرب كيكي سيتين، بضم اللاعب كالفن ستينجس جناح نادي ألكمار الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خطوط البرسا.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يرغب في الرحيل عن ناديه الهولندي والانتقال لصفوف الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تولي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق الإسباني العملاق.