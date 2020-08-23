شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: النتيجة درس لمن يقلل من المنافس ونعد فريقا قويا للفوز بإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الشكر للاعبين على الانتصار الذى حققه الفريق على الأهلى.

وقال أمير مرتضى منصور: «أقول للذين كانوا يرددون بأن الزمالك يهرب من المباريات إننا حققنا الفوز ولعبنا آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين وهذا أكبر رد على المشككين، أرى أن نبدأ موسما جديدا، وأقول ذلك ونحن فائزين بثلاثة أهداف، رأينا عندما وصل الأتوبيس الملعب ماذا حدث، هذا درس لمن يقلل من المنافسين».

وأشار أمير: «لعبنا الدورى غصب عننا ونحن نعلم أن هذا ليس فى صالحنا، ولكن نحن نعد فريقا قويا من أجل مواجهة الرجاء المغربى، وهى الأهم فى هذا التوقيت».

وأضاف: «وليد سليمان تعمد ضرب عبدالشافى، وهذا سبب عدم ذهاب الزمالك للقاء الأهلى السابق، لابد أن يتحرك اتحاد الكرة، ليست أول مرة تحدث، هذا ليس طبيعيا أن يتسبب لاعب واحد فى إنهاء وتهديد مسيرة 5 لاعبين للكرة».

ونفى أمير مرتضى منصور حدوث مشاجرة بين اللاعبين قبل المباراة قائلاً: «اللاعبون كسبوا المباراة وهم يد واحدة وهذا أكبر رد على أصحاب الشائعات وشدد المشرف العام على الكرة: «نادى الزمالك يستطيع أن يتعاقد مع أى لاعب ولكن نحن نتعاقد وفق احتياجاتنا فقط، مؤكداً أن لاعبى الزمالك رجالة وعلى قلب رجل واحد».

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