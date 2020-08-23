شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك رد على المشككين.. وكارتيرون مدرب «عالمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن ناديه يمتلك مديرا فنيا على أعلى مستوى، واستطاع أن يرد على كل من شكك فى قدراته خلال الفترة الماضية، واصفا إياه بـ«العالمى»، وأضاف مرتضى منصور أن لاعبيه رجال استحقوا الفوز على الأهلى، وأن المباراة كانت بين فريقين كبيرين لكن ناديه انتصر لأنه الأفضل.

وقال مرتضى منصور إنه لم يخسر من الأهلى سوى مرتين فقط خلال الفترة التى تولى فيها المسؤولية كرئيس للنادى، وأوضح رئيس نادى الزمالك أن أمير مرتضى استطاع التفوق على سيد عبدالحفيظ فى المباراة والإعداد لها وأظهر قدرات كبيرة أشكره عليها لأنه تحمل ما يفوق طاقة البشر.

وتحدث مرتضى منصور عن اللاعبين قائلاً بالاسم جميعهم رجال قدموا أداء قويا واستطاعوا أن ينالوا نقاط المباراة.

كما أكد مرتضى منصور أنه وافق على استكمال منافسات الموسم الجارى من الدورى بعد الحديث عن خوفه من مواجهة الأهلى، وقال رئيس القلعة البيضاء، «عندما قالوا الزمالك خائف من مواجهة الأهلى قررت أن نلعب الدورى».

وأشار منصور إلى أن المباراة التى اعتبر فريقه منسحبًا منها فى الدور الأول من الدورى ستتم إعادتها، أسوة بما حدث فى لقاء المصرى مع الإسماعيلى منذ عدة أيام، وقال، «مباراة المصرى والإسماعيلى تم اتخاذ قرار بشأنها واعتبار الفريق البورسعيدى مهزوما، لكن تم التحقيق فى الأمر والتراجع عنه، اللائحة تقول إن الفريق الذى لم يصل للملعب لا يعتبر مهزومًا إلا بعد التحقيق، ونحن لم يتم فتح تحقيق معنا، بعكس ما حدث مع المصرى، فأقول لعمرو الجناينى ستقوم بإعادة مباراة القمة».

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