شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة بيضاء وأفراح ومكافأة فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت الأفراح فى نادى الزمالك واحتفلت جماهيره حتى صباح أمس بالفوز الكبير الذى حققه الفريق الكروى الأول على النادى الأهلى، أمس الأول، فى القمة 120، ضمن منافسات الجولة 21، والتى استضافها استاد القاهرة، وليؤكد الزمالك جدارته بالتفوق بعد تحقيق لقب السوبر المصرى على حساب الغريم التقليدى فى فبراير الماضى، ووعد مجلس الإدارة بصرف مكافأة إجادة للاعبين.

وعقب إطلاق الكرواتى إيفان بيبك، حكم المباراة، لصافرة النهاية انطلقت الاحتفالات فى جميع أرجاء ملعب استاد القاهرة، حيث سادت حالة كبيرة من السعادة بين اللاعبين، وخصوصا دكة بدلاء الفارس الأبيض، التى حرصت على تهنئة اللاعبين عقب الأداء الرائع للفريق، خصوصا بعد إكمال المباراة بـ 10 لاعبين، بعد إصابة محمد عبد الشافى، وخروجه من الملعب، ولم يستطع المدير الفنى الفرنسى، بارتيس كارتيرون، إجراء التغيير الخامس، نظرا لأنه استنفد عدد مرات التوقف التى حددها الاتحاد الدولى، وهى 3 مرات يتم فيها إجراء 5 تغييرات، ولكن الفرنسى قام بإجراء 4 تغييرات فى مرات التوقف المحددة قبل إصابة عبد الشافى، وهو ما جعل الفريق يلعب ما يقرب من ربع ساعة ناقص العدد، وأحرز خلالها هدف تأكيد الفوز، الذى أحرزه أسامة فيصل فى الوقت بدل الضائع، كما تم إلغاء هدف من قبل حامل الراية أحرزه كاسونجو بداعى التسلل.

واشتعلت الأجواء داخل غرف خلع الملابس، التى شهدت قيام اللاعبين بالأغانى والأهازيج على غرار جماهير الأبيض أثناء الاحتفالات، وشارك الجهاز الفنى بالكامل مع اللاعبين احتفالاتهم، حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب وقائد فريق الزمالك، ومصطفى فتحى ومحمد حسن ومحمد صبحى، لاعبو الفريق، على التواجد فى غرفة خلع ملابس الفريق للاحتفال مع اللاعبين بالفوز.

وكشف محمود شيكابالا عن توقعه لإحراز مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، لهدف فى مرمى الأهلى، ونشر شيكابالا فيديو لمحادثة بينه وبين مصطفى محمد قبل مباراة القمة، والتى توقع له خلالها إحرازه هدفًا، وهو ما تحقق بالفعل خلال المباراة، فيما ظهر خلال المحادثة توجيه مصطفى محمد الشكر للأباتشى على تحفيزه ودعمه له قبل اللقاء، والذى كان له عامل التوفيق له.

فيما تحول نادى الزمالك ومنطقة المهندسين المحيطة بالنادى لساحة احتفال كبيرة لجماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز الكبير، وتواجدت الجماهير بالأعلام البيضاء داخل وخارج نادى الزمالك، وتجول البعض الآخر بالسيارات فى مشاهد أعادت للأذهان احتفالات الجماهير خلال السنوات الماضية.

وسهرت الجماهير حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وتغنت باللاعبين، وخصوصا مصطفى محمد، الذى وصفت الهدف الذى أحرزه بـ «العالمى»، كما أشادت بالثنائى المغربى، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وطارق حامد الذى وصفته بالمقاتل، وأيضا فرجانى ساسى، مايسترو الزمالك، ومحمود علاء والونش، صمام أمان القلعة البيضاء.

من جانبه، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى، أن الزمالك حقق فوزا مهما على فريق كبير وهو النادى الأهلى، مشيرا إلى أن الجميع يعلم قوة الديربى بين الناديين، ووجه شكره للاعبين على الأداء والروح القتالية.

أضاف كارتيرون أن الفارق بين هذه المباراة، ومباراة السوبر المصرى، هى أن لاعبى الزمالك كانوا مجهدين للغاية، لكنه حقق الفوز بركلات الترجيح، وقبل هذه المباراة بـ 5 أيام كان الفريق قد فاز على الترجى التونسى فى قطر، لكن فى هذه المباراة حقق الفريق فوزا رائعا، خاصة أن اللياقة البدنية كانت أعلى وأفضل بسبب حصول أغلب العناصر الأساسية فى الفريق على راحة من مباراة نادى مصر الماضية.

كما شدد المدير الفنى للزمالك على أن الفريق لن يفرط فى الدورى وقال: «الفريق لن يفرط فى الدورى كما يتردد، ولكننا لابد أن نكون واقعيين بأننا ننافس الآن على المركز الثانى، وسوف نجاهد بكل قوة حتى النهاية وجاهزون بدنيا للفترة المقبلة».

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أما عن محمد عبد الشافى، فأكد كارتيرون أن الإصابة صعبة، ولكنه غير راضٍ عما حدث تجاه لاعب مهم مثله ويفضل عدم الحديث عن إصابته أكثر من ذلك.. بينما سيواصل التجربة مع ناشئى النادى، وسيقوم بتجهيز الجميع وإشراك لاعبين آخرين لسد غياب عبد الشافى الذى من الممكن

أن يغيب طويلا.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، تم حجزه بالمستشفى عقب المباراة، وخضع لعملية جراحية صباح أمس الأحد، وقام بتركيب شريحة ومسامير لتثبيت الكسر فى عظمة الترقوة، وذلك عقب إصابته فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان، لاعب الأهلى، ليتم نقله فور الإصابة إلى المستشفى للوقوف على حالته بصحبة الجهاز الطبى للأبيض، وبرفقة أمير مرتضى منصور.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك عن حاجة محمد عبد الشافى لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى ثمانية أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة.

وفى شأن مختلف، من المقرر أن يستأنف الفريق مرانه اليوم «الإثنين»، بمقر النادى، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التى تقام مساء الخميس المقبل فى الجولة الثانية والعشرين للدورى العام، وكان الجهاز الفنى قد قرر منح لاعبى الفريق راحة أمس الأحد من التدريبات، عقب المجهود الكبير الذى بذلوه فى مباراة القمة.