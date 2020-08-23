شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يفتح المزاد لبيع فابيان رويز لبرشلونة وريال مدريد في الميركاتو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة باب المفاوضات من جديد مع إدارة نابولي الإيطالي من أجل ضم لاعب وسط الفريق الإيطالي فابيان رويز، خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفهما بداية من الموسم المقبل.
وقال موقع صحيفة «سبورت» الإسباني، إن الفريق الكتالوني يستعد لشراء اللاعب الإسباني من فريقه الإيطالي لتدعيم منطقة الوسط، خاصة في ظل تأكد رحيل إيفان راكيتيش عن صفوف البرسا خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد مشاركته في كارثة بايرن ميونيخ الألماني في دور ربع نهائي دوري الأبطال.
وكشفت الصحيفة الإسبانية عن القيمة المالية التي حددها نادي نابولي الإيطالي لرحيل فابيان رويز، على أن من يريد ضمه عليه دفع 90 مليون يورو أو أكثر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,237
-
تعافي
65,118
-
وفيات
5,243
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يفتح المزاد لبيع فابيان رويز لبرشلونة وريال مدريد في الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.