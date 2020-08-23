شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يفتح المزاد لبيع فابيان رويز لبرشلونة وريال مدريد في الميركاتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة باب المفاوضات من جديد مع إدارة نابولي الإيطالي من أجل ضم لاعب وسط الفريق الإيطالي فابيان رويز، خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفهما بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع صحيفة «سبورت» الإسباني، إن الفريق الكتالوني يستعد لشراء اللاعب الإسباني من فريقه الإيطالي لتدعيم منطقة الوسط، خاصة في ظل تأكد رحيل إيفان راكيتيش عن صفوف البرسا خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد مشاركته في كارثة بايرن ميونيخ الألماني في دور ربع نهائي دوري الأبطال.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن القيمة المالية التي حددها نادي نابولي الإيطالي لرحيل فابيان رويز، على أن من يريد ضمه عليه دفع 90 مليون يورو أو أكثر.