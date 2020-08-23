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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارسيال: لا منافسة بيني وبين راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
لفت المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال إلى أنه لا توجد منافسة بينه وبين زميله في مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، ويصر على أن العلاقة بين الثنائي يمكن أن تؤثر إيجابيا على النادي في المضي قدمًا.
وقال مارسيال: "نحن فقط نحاول مساعدة بعضنا البعض. نلعب معًا لمدة خمسة مواسم الآن، نفهم بعضنا جيدا. إنه أمر إيجابي حقًا بالنسبة لنا أن لدينا هذا الاتصال الرائع".
وأضاف: "على سبيل المثال، هناك بعض المباريات حيث يمكنني تسديد الكرة، ثم أقرر الانتظار لأرى، وأعطيه الكرة لأنني أريده أن يسجل. وهو يفعل نفس الشيء من أجلي".
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