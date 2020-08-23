مارسيال: لا منافسة بيني وبين راشفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

لفت المهاجم الفرنسي أنتوني ​مارسيال​ إلى أنه لا توجد منافسة بينه وبين زميله في ​مانشستر يونايتد​ ماركوس ​راشفورد​، ويصر على أن العلاقة بين الثنائي يمكن أن تؤثر إيجابيا على النادي في المضي قدمًا.



وقال مارسيال: "نحن فقط نحاول مساعدة بعضنا البعض. نلعب معًا لمدة خمسة مواسم الآن، نفهم بعضنا جيدا. إنه أمر إيجابي حقًا بالنسبة لنا أن لدينا هذا الاتصال الرائع".

وأضاف: "على سبيل المثال، هناك بعض المباريات حيث يمكنني تسديد الكرة، ثم أقرر الانتظار لأرى، وأعطيه الكرة لأنني أريده أن يسجل. وهو يفعل نفس الشيء من أجلي".