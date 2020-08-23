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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بانيغا: سعيد بانضمامي الى الشباب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
كشف النجم الأرجنتيني الجديد لنادي الشباب السعودي إيفر بانيغا عن سعادته الكبيرة بحمل ألوان الفريق بداية من الموسم المقبل.
وكان بانيغا قد توج بلقب الدوري الاوروبي مع إشبيلية، بعد الفوز على إنتر ميلانو في النهائي 3-2.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على موقع تويتر رسالة بانيغا التي اتت كالاتي: "انا سعيد بانضمامي لنادي الشباب، وأحيي جميع الجماهير الشبابية، وأتمنى الالتحاق بالفريق في أقرب وقت، وبدء مشوار جميل مليء بالإنجازات".
ويصل الدولي الأرجنتيني إلى الرياض في منتصف شهر أيلول المقبل، لبداية مشواره مع فريقه الجديد.
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