بانيغا: سعيد بانضمامي الى الشباب السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

كشف النجم الأرجنتيني الجديد لنادي ​الشباب​ السعودي ​إيفر بانيغا​ عن سعادته الكبيرة بحمل ألوان الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وكان بانيغا قد توج بلقب ​الدوري الاوروبي​ مع إشبيلية، بعد الفوز على إنتر ميلانو في النهائي 3-2.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على موقع تويتر رسالة بانيغا التي اتت كالاتي: "انا سعيد بانضمامي لنادي الشباب، وأحيي جميع الجماهير الشبابية، وأتمنى الالتحاق بالفريق في أقرب وقت، وبدء مشوار جميل مليء بالإنجازات".

ويصل الدولي الأرجنتيني إلى الرياض في منتصف شهر أيلول المقبل، لبداية مشواره مع فريقه الجديد.