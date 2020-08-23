الليغ 1: نيس يتخطى الوافد الجديد لانس بثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
عاد نادي نيس من بعيد لكي يتخطى الوافد الجديد الى الليغ 1 نادي لانس بنتيجة 2 - 1 في اللقاء الاول للفريقين من موسم 2020 - 2021.
لانس الذي غاب 5 سنوات عن الدرجة الاولى الفرنسية افتتح التسجيل عبر اللاعب غاييل كاكوتا د 11 من ضربة جزاء الا ان ابناء المدرب باتريك فييرا ابوا انهاء الشوط متاخرين بالنتيجة فعادل امين غويري النتيجة د 23 لينتهي الشوط على هذه النتيجة.
في الشوط الثاني وبينما حاول الفريقان زيادة الغلة استطاع الغويري من خطف هدف ثان له ولفريقه د 75 مانحا اياه النقاط الثلاث والفوز الاول في الدوري بينما كانت عودة لانس غير موفقة في الجولة الاولى.
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