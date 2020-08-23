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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشلي كول يشيد بتعاقدات البلوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
اعرب النجم السابق لنادي تشيلسي آشلي كول عن سعادته بتعاقدات البلوز الأخيرة والمتمثلة في تيمو فيرنر، القادم من صفوف نادي لايبزيغ، وحكيم زياش الوافد الجديد من أياكس أمستردام.
ونشرت شبكة ESPN تصريحات آشلي كول التي اتت على الشكل التالي: "على الرغم من أن اللاعبين الجدد هم من الشباب، إلا أن لديهم خبرة في لعب دوري أبطال أوروبا، لقد كانوا نجوماً في فرقهم".
وأضاف: "لقد أخذوا القدوة ليس فقط من خلال التحدث، ولكن بأقدامهم، والتي أشعر أنها أكثر أهمية".
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