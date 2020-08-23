اخبار الرياضه

اشلي كول يشيد بتعاقدات البلوز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشلي كول يشيد بتعاقدات البلوز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

اعرب النجم السابق لنادي ​​ ​آشلي كول​ عن سعادته بتعاقدات البلوز الأخيرة والمتمثلة في ​تيمو فيرنر​، القادم من صفوف نادي لايبزيغ، و​حكيم زياش​ الوافد الجديد من أياكس أمستردام.

ونشرت شبكة ESPN تصريحات آشلي كول التي اتت على الشكل التالي: "على الرغم من أن اللاعبين الجدد هم من الشباب، إلا أن لديهم خبرة في لعب ، لقد كانوا نجوماً في فرقهم".

وأضاف: "لقد أخذوا القدوة ليس فقط من خلال التحدث، ولكن بأقدامهم، والتي أشعر أنها أكثر أهمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشلي كول يشيد بتعاقدات البلوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا