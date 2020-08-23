اشلي كول يشيد بتعاقدات البلوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

اعرب النجم السابق لنادي ​تشيلسي​ ​آشلي كول​ عن سعادته بتعاقدات البلوز الأخيرة والمتمثلة في ​تيمو فيرنر​، القادم من صفوف نادي لايبزيغ، و​حكيم زياش​ الوافد الجديد من أياكس أمستردام.



ونشرت شبكة ESPN تصريحات آشلي كول التي اتت على الشكل التالي: "على الرغم من أن اللاعبين الجدد هم من الشباب، إلا أن لديهم خبرة في لعب دوري أبطال أوروبا، لقد كانوا نجوماً في فرقهم".

وأضاف: "لقد أخذوا القدوة ليس فقط من خلال التحدث، ولكن بأقدامهم، والتي أشعر أنها أكثر أهمية".