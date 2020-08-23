الاتحاد ينصب شباكه لاصطياد الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيرمي الاتحاد بكل ما يملك في محاولة منه لمواصلة ما بدأه في الجولتين الماضيتين لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما تغلب على الاتفاق 1-0، قبل أن يتعادل مع الفيصلي 1-1.

ويستضيف الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نظيره الفيحاء ضمن الجولة الـ27 من المسابقة.

ويحتل الاتحاد الساعي للابتعاد عن دوامة الخطر، المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

ولم يهنأ المدير الفني للاتحاد، فابيو كاريلي باكتمال صفوف الفريق كثيرا، حيث تلقى صدمة بعدم جاهزية المغربي كريم الأحمدي بعد أن أصيب في مواجهة الفيصلي بالجولة الماضية.

كما لم تكتمل جاهزية المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني الذي عاودته الإصابة مجددا منذ 4 أيام، مما جعل خانة الهجوم الصريح شاغرة رغم وجود هارون كمارا، حيث يفضل كاريلي الدفع بفهد المولد في هذه الخانة.

في المقابل لن يكون الفيحاء صيدا سهلا، خاصة بعد أن اقترب من دوامة الخطر، باحتلاله المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، لذلك لا يتوقع أن يسهل مهمة الاتحاد ويتنازل له عن مركزه.

الحزم والفتح

يستضيف الحزم على ملعبه في الرس منافسه في رحلة البقاء، فريق الفتح.

وتصنف المواجهة من مباريات النقاط الست، حيث إن الفائز فيها يقطع شوطا كبيرا في البقاء، أما الخاسر فسيكون أقرب لوداع المسابقة.

يحتل الحزم المركز الـ13 برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ14.

وينوي الحزم تحقيق ما حققه في المواسم الماضية، حيث استطاع أن يكسب الفتح في كل المواجهات التي جمعتهما بمدينة الرس في دوري المحترفين.

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أما الفتح فينوي تكرار نتيجة الدور الأول عندما تغلب على الحزم 2-1.

الاتفاق والرائد

يصطدم الاتفاق الثامن برصيد 36 نقطة، بقطار الرائد صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدرك الاتفاق صعوبة مهمته أمام ضيفه الطامح لخطف مقعد آسيوي للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه سيدخل اللقاء بهدف تعويض تعثره في الجولتين الماضيتين.

ويعمد مدرب الاتفاق، الوطني خالد العطوي إلى الزج بالتشكيلة نفسها التي دخل بها مواجهة الفتح الماضية مع استعادة المدافع سيدريك يامبيري بعد تجاوزه الإصابة.

في المقابل، فإن الرائد يسعى بقيادة مدربه بينسيك هاسي لمواصلة سلسلة انتصاراته والزحف نحو تحقيق مركز متقدم في سلم الترتيب.

الشباب وأبها

ينشد فريق الشباب تحقيق الفوز على ضيفه أبها عندما يستضيفه على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليتمسك بأمل الحصول على مركز يؤهله للمشاركة آسيويا في الموسم القادم، وذلك في المباراة التي تلعب ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويملك الشباب 38 نقطة في المركز السابع، حيث تفصله 5 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الرابع المؤهل للعب بدوري أبطال آسيا.

أما فريق أبها فقد ضمن البقاء لكنه لا يزال يبحث عن مركز متقدم، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وكان أبها فاز في مباراة الدور الأول 2-1، أما آخر فوز للشباب على أبها فيعود إلى عام 2008 عندما فاز عليه بخماسية.