ميهايلوفيتش.. تعافى من السرطان وأصيب بكورونا

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وذكر بولونيا في بيانه «مدربنا لا يعاني من أي أعراض لكنه سيبقى في العزل خلال الأسبوعين المقبلين تماشيا مع الإرشادات الوطنية».
وجرى تشخيص إصابة ميهايلوفيتش (51 عاما) بفيروس كورونا عقب عودته إلى بولونيا الجمعة الماضي.
وأشار بولونيا إلى أن جميع أعضاء فريق الشباب خضعوا لاختبار الكشف عن كورونا، وجاءت جميع نتائجهم سلبية، بينما يخضع لاعبو الفريق الأول للاختبار اليوم.
وأنهى بولونيا الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الـ12 برصيد 47 نقطة، حيث غاب ميهايلوفيتش عن مباريات عدة للفريق في بداية الموسم بسبب حالته الصحية.
وبدأ المدرب الصربي العلاج من اللوكيميا في يوليو 2019، وخضع لعملية زرع النخاع العظمي في نوفمبر الماضي، وفي يونيو الماضي مدد عقده مع بولونيا حتى 2023.
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