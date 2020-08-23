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حضراوي عضوا بشراع الخليجية

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترشيح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، محمد حضراوي عضوا وممثلا للاتحاد في اللجنة.

من جانبه قال حضراوي «نتطلع في الاتحاد السعودي للتجديف إلى تطوير في المنطقة ونشرها وتعزيز حضورها، وتوسيع دائرة الشراكات والفعاليات».

وأضاف «نطمح في أن تكون المملكة العربية السعودية مركزا ومرجعا أساسيا لرياضة التجديف على مستوى الخليج، وبمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر بتعاون وتكاتف الجميع».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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