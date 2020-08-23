حضراوي عضوا بشراع الخليجية

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من جانبه قال حضراوي «نتطلع في الاتحاد السعودي للتجديف إلى تطوير الرياضة في المنطقة ونشرها وتعزيز حضورها، وتوسيع دائرة الشراكات والفعاليات».
وأضاف «نطمح في أن تكون المملكة العربية السعودية مركزا ومرجعا أساسيا لرياضة التجديف على مستوى الخليج، وبمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر بتعاون وتكاتف الجميع».
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