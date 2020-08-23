شكرا لقرائتكم خبر حضراوي عضوا بشراع الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترشيح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، محمد حضراوي عضوا وممثلا للاتحاد في اللجنة.

من جانبه قال حضراوي «نتطلع في الاتحاد السعودي للتجديف إلى تطوير الرياضة في المنطقة ونشرها وتعزيز حضورها، وتوسيع دائرة الشراكات والفعاليات».

وأضاف «نطمح في أن تكون المملكة العربية السعودية مركزا ومرجعا أساسيا لرياضة التجديف على مستوى الخليج، وبمشيئة الله سيتحقق هذا الأمر بتعاون وتكاتف الجميع».