إيقاف حربيي الأنصار والبكيرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الأنصار لكرة القدم إبراهيم الحربي مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، كما غرمته 15 ألف ريال لارتكابه سلوكا مشينا تجاه لاعب من حطين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. كما أوقفت اللجنة لاعب نادي البكيرية فهد الحربي 3 مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، بجانب تغريمه 22500 ريال، في قرار قابل للاستئناف لارتكابه سلوكا مشينا تجاه لاعب فريق الثقبة خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ31 من دوري الأولى.

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