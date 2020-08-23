30 ألف ريال لكل لاعب بالاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث مجلس إدارة نادي الاتحاد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للفوز على الفيحاء عندما يستضيفه اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار لقاءات الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن للاعبين عن رصده مكافأة مالية حال تحقيق الفوز تصل إلى 30 ألف ريال لكل لاعب. ويبحث الاتحاد عن تحسين مركزه في سلم الترتيب العام للدوري والابتعاد عن مناطق الخطر التي ظلت تهدده طوال الفترة الماضية.

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