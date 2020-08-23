اتحاد السهام ينظم بطولة للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة أكثر من 25 رامية. وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أبوابه غدا للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات 30 و18م بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 م. وأنهى الاتحاد بإشراف المدير التنفيذي بكر التويجري عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتي الصحة والرياضة وتطبيقها على الميدان.

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