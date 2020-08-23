شكرا لقرائتكم خبر الإغماء المفاجئ لأسد الهلال.. حالة أولى في السعودية ومعروفة بأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشخّص حالة اللاعب المحترف بالهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز، والتي ظهرت للمرة الأولى في المنافسات السعودية الخميس الماضي في لقاء فريقه بالأهلي، بأنها حالة مرضية غريبة تؤدي إلى الإغماء والتشنج وهي ليست بصرع.

وكان قوميز سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ11 من الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، دون احتكاك من لاعبي الأهلي، في حالة حدثت له أثناء مشواره بأندية أولمبيك مارسيليا وتروا وأولمبيك ليون الفرنسية وسوانزي سيتي الإنجليزي وجالطة سراي التركي.

وعرّف الطب حالة قوميز بعد أن تكررت سابقا بأنها نوبة مبهمة أو استجابة وعائية مبهمة يطلق عليها الإغماء العصبي القلبي، وسبب هذه الحالة كما يراها الأطباء الإجهاد وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، كما حدث في مباراة الأهلي التي جرت وسط درجات مرتفعة من الحرارة والرطوبة، وتحدث أيضا لأسباب أخرى لها علاقة بالدم، مثل الانخفاض أو الارتفاع المفاجئ، وكذلك الحالة النفسية والضغط العاطفي.

وتزيد خطورة هذا المرض في فقدان الوعي المفاجئ والسقوط على الرأس أو الظهر.

وعانى قوميز من حالات إغماء في مباريات عدة لعبها، بجانب تدريبات سابقة مع المنتخب الفرنسي، وتم تشخيصها بأنها إغماء وعائي مبهمي والإغماء الشائع أو الإغماء القلبي العصبي، وهي حالة ينعدم خلالها التوازن لفترة قصيرة ثم يعود الشخص إلى وضعه الطبيعي.

وكان مدير سوانزي الإنجليزي، غاري مونك، أكد خلال لعب قوميز في صفوف الفريق أن اللاعب يعاني من حالة مزمنة يكمن خطرها الوحيد في الضرر الذي قد يسببه الإغماء نفسه، مثل ارتطام الرأس بالأرض بقوة أو السقوط على وضعية خطيرة.

وبين أنه عانى من الإغماء مرات عدة، بسبب انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم وتدفقه إلى الدماغ.

كما أكد طبيب جالطة سراي التركي في وقت سابق خلال احتراف قوميز في صفوف الفريق أن النادي التركي يمتلك فحوصات طبية للاعب من فرنسا وبريطانيا، تثبت أنه معرض للإغماء في أي وقت. وقال «لم يتم الكشف عن أمراض في القلب تمنع اللاعب من كرة القدم، لكنه يمكن أن يعاني من إغماء يفقده وعيه لفترة قصيرة».

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• سبق أن تعرض لحالات مشابهة أثناء لعبه لجالطة سراي وأولمبيك مارسيليا وتروا وليون وسوانزي.

• تعرض للإغماء خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الفرنسي.

• أجرى فحوصات عدة خاصة بحالات الإغماء، ولم تؤكد النتائج وضعا خطيرا يمنعه من ممارسة اللعب.

• كل الفحصوات التي أجراها أكدت عدم معاناته من أمراض في القلب.

• مرض اللاعب يعرف بالنوبة الوعائية المبهمة التي تتكرر بسبب فرط التفاعل تجاه مثيرات معينة، مثل رؤية الدم أو الضغط العاطفي المبالغ فيه.

• من أبرز مسببات حالة اللاعب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ مما يؤدي إلى فقدان قصير للوعي.

• وصفت حالة النوبة الوعائية المبهمة بغير الضارة ولا تتطلب العلاج.