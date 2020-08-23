شكرا لقرائتكم رسالة كروية من أحمد الأحمر لشيفو بعد إصابة القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وحرص وليد سليمان لاعب الأهلى على الاطمئنان على شيفو بعد إجرائه لعملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة.
ومن جانبه أكد محمد عبد الشافى. قائلاً: "الحمد لله أنا أفضل"، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها اليوم، الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التى سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجيا.
ويغادر محمد عبد الشافى المستشفى، اليوم، الأحد، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التى أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.
وكشف الجهاز الطبى للزمالك عن حاجة محمد عبد الشافى لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 120 أمام الأهلى.
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