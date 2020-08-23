شكرا لقرائتكم في الجنة يا ساحر الأجيال حمادي العقربي..ساسي ينعى نجم تونس الراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك حمادي العقربي نجم الكرة التونسية الراحل، والذي وافته المنية بطريقة خاصة، ونشر الدولى التونسى صوره على حسابه عبر موقع التدونات القصيرة توتير مرتدين تيشرت مكتوب عليه في الجنة يا ساحر الاجيال حمادي العقربي

Advertisements حرص الثنائي التونسي علي معول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك علىنعي حمادي العقربي نجم الكرة التونسية الراحل، والذي وافته المنية بطريقة خاصة. وظهر معلول وساسي مرتدين قميص أبيض عليه صورة حمادي العقبي، أحد أبرز نجوم الكرة التونسية والملقب بساحر الأجيال.

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