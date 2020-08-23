شكرا لقرائتكم صالح جمة يدخل حسابات الأهلى قبل مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وظهر صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر والتي أقيمت مساء اليوم، ليقترب من التواجد في قائمة الفريق بمواجهة الجونة المقبلة، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي، وزكريا ناصف عضو اللجنة، على عقد اجتماع مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وبحث مسئولو لجنة التخطيط مع فايلر أسباب الخسارة التي تلقاها الأهلي أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في القمة 120، كما تطرق الثلاثي للحديث مع المدرب السويسري عن احتياجات الفريق الأحمر للموسم المقبل، والمراكز التي يحتاج الفريق لتدعيمها وموقفه من اللاعبين المعارين وحسم ملف الراحلين.

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ورفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك رغم الاعتراف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وتحاول إدارة الأهلي علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأكد المسئولون أن الفريق أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.