شكرا لقرائتكم مروان محسن يفتعل أزمة في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الزمالك ضد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت مشادة عنيفة داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي عقب دقائق قليلة من الخسارة التي تلقاها الفريق الأحمر من الغريم التقليدي نادي الزمالك في واحدة من المفاجآت التي ضربت استقرار القلعة الحمراء مجدداً خلال الساعات الماضية.

وفوجئ الجهاز الفني والإداري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيام مروان محسن برفع صوته وانفعاله بشكل مبالغ فيه داخل غرفة خلع الملابس ما تسبب في حالة من الارتباك خاصة وأن الإعلاميين كانوا يحاصرون الغرفة في محاولة لإجراء أحاديث صحفية.

وسمع المتواجدين بمحيط غرفة خلع الملابس صوت مروان محسن حيث اعترض اللاعب بشدة على تواجده على دكة بدلاء الفريق لأغلب أوقات المباراة معتبراً أن الفترة التي حصل عليها غير كافية في مباراة مهمة بحجم الديربي.

واقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

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وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.

وبعدها بوقت قصير، أحرز البلدوزر مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع، سجل أسامة فيصل ثالث أهداف الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز. وبموجب نتائج مباراة الليلة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 56، بينما رفع الزمالك، صاحب المركز الثاني، رصيده إلى 42 نقطة.

واتسمت المباراة بالحماس من قبل الفريقين، وأهدر الأهلى العديد من الفرص، فيما بدا أن الزمالك كان أكثر تركيزًا خلال المبارة.