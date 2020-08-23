شكرا لقرائتكم شوبير عن زيارة وليد سليمان لـ"شيفو": هذا قدر الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق بزيارة وليد سليمان لاعب الأهلى لمحمد عبد الشافى لاعب الزمالك في المستشفى قائلا :" هذا قدر الكبار".

زار وليد سليمان لاعب الأهلى، محمد عبد الشافى في المستشفى، بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس السبت.

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وأصيب محمد عبد الشافى في مباراة القمة بعد كرة مشتركة بينه وبين وليد سليمان، خرج على إثرها ولم يستطع استكمال المباراة.

وفاز فريق الزمالك على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، بإستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدورى، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.