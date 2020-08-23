شكرا لقرائتكم روني: دفاع بايرن المتقدم سيعاني أمام باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق وين روني مهاجم منتخب إنجلترا السابق أن باريس سان جيرمان يملك السرعة والمهارة لاستغلال دفاع بايرن ميونخ المتقدم خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد.

وأهدر ممفيس ديباي وكارل توكو إيكامبي ثنائي هجوم أولمبيك ليون فرصتين سهلتين في أول 16 دقيقة قبل أن يفوز بايرن 3-0 في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، لكن روني حذر بأن ثلاثي هجوم سان جيرمان المكون من نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا لن يهدر مثل هذه الفرص.

وكتب روني في عموده بصحيفة "صنداي تايمز": يملك بايرن الأفضلية لأن أغلبية تشكيلته الأساسية شاركت في نهائي دوري الأبطال قبل ذلك، لكن لدي شعور بأن اللقب لباريس سان جيرمان. وأضاف الفائز بلقب دوري الأبطال 2008 مع مانشستر يونايتد: ستكون مواجهة متقاربة، وأعتقد أنه بوجود نيمار ومبابي ودي ماريا، سيكون بوسع باريس سان جيرمان استغلال دفاع بايرن المتقدم، سيصنع باريس الفرص وسيستغلها.

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وتابع: ليس لدي شك أن الضغط سيصنع الفرص لبايرن لكن باريس سان جيرمان يجيد الاستحواذ بشكل يجعله يتعامل مع الأمر وبمجرد أن يمر ستصبح الفرصة متاحة أمام مهاجميه.

وستنصب الأضواء بكل تأكيد على مبابي ونيمار بعدما اشترك الثنائي في تسجيل ثمانية أهداف وتمرير تسع كرات حاسمة في المسابقة حتى الآن، لكن روني يعتقد أن زميله السابق في مانشستر يونايتد دي ماريا سيكون بوسعه أن يصنع الفارق.

وقال روني: دي ماريا يمكن أن يكون هو حاسم الانتصار لباريس سان جيرمان، إنه لاعب رائع، ولا يكل في الملعب ويتميز في إنهاء الفرص ويملك رؤية ثاقبة ويدرك ما حوله بشكل رائع.