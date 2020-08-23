موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي الأبطال الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم في التاسعة مساء اليوم الأحد، نحو ملعب دا لوش في البرتغال، الذي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز على نظيره الألماني لايبزيج في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتأهل الفريق للدور النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أما بايرن ميونخ الألماني فاز على ليون الفرنسي في نصف النهائي.

غيابات وتشكيل باريس

يغيب عن باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا إدريسا جايي بسبب إصابة عضلية، وكورزاوا ونافاس بسبب إصابة في الفخذ.

التشكيل المتوقع

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سيرخيو ريكو

خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهرير

أندير هيريرا - ماركينيوس - ماركو فيراتي

كيليان مبابي - نيمار - أنخيل دي ماريا

غيابات وتشكيل البايرن

سيغيب عن بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا جيروم بواتينج بسبب إصابة عضلية، ولن يغيب أي لاعب آخر.

التشكيل المتوقع

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا

سيرج جنابري - توماس مولر - إيفان بيريشيتش

روبرت ليفاندوفسكي

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.