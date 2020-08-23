ستوكهولم: سجل العداء النروجي كارستن وارهولم ثاني افضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز مسجلا 46.87 ثانية في لقاء ستوكهولم لالعاب القوى ضمن الدوري الماسي الأحد.
وحسّن وارهولم بطل العالم في النسختين الاخيرتين في لندن 2017 والدوحة 2019، بالتالي رقمه القياسي الاوروبي ومقداره 46.92 ثانية سجله في لقاء زيوريخ عام 2019 وكان على بعد 9 بالمئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الاميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية عام 1992).
اقيم اللقاء امام مدرجات خالية بسبب وباء كوفيد-19، ونجح وارهولم في تسجيل رقمه اللافت في سباق نزلت فيه الارقام بشكل مثير في السنوات الاخيرة في ظل منافسة شرسة مع الاميركي راي بنجامين والقطري عبد الرحمن صمبا وكلاهما غاب عن لقاء ستوكهولم.
كانت هذه تفاصيل خبر العاب قوى: وارهولم يسجل ثاني أفضل رقم في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.