بطولة فرنسا: موناكو يتعادل مع رينس

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موناكو: استهل موناكو مع مدربه الجديد الالماني نيكو كوفاتش الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بطريقة مثيرة بعد ان قلب تخلفه امام ضيفه رينس صفر-2 الى تعادل 2-2 الاحد.

وعُين كوفاتش الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، مدربا لموناكو بطل فرنسا عام 2017 في تموز/يوليو الماضي خلفا للاسباني روبرت مورينو.

وفاجأ رينس مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا (5) والمالي البلال توريه (21)، قبل أن يرد موناكو عبر اكسل ديازي (45+1) وبونوا بادياشيل (55).

وسيخوض رينس الشهر المقبل الدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" حيث عاد الى المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 1963.

وافتتح ديا التسجيل عندما وصلته الكرة في العمق إثر هشاشة دفاعية ليواصل طريقه الى داخل المنطقة ويضع الكرة زاحفة على يمين الحارس بنجامان لوكونت.

وسجل توريه الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة وسط غياب الرقابة الدفاعية على يمين الحارس (16).

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وعوّض قلب الدفاع ديازي الذي وصل الى موناكو من رينس بالذات في وقت سابق من الشهر الحالي سوء الاداء الدفاعي، مقلصا الفارق برأسية من مسافة قريبة من المرمى بتمريرة رأسية من اوريليان تشواميني وصلته من ركنية.

فيما أحرز بادياشيل هدف التعادل بعد أن وصلته كرة طويلة من ضربة ثابتة نفدها الروسي الكسندر غولوفين نحو القائم الثاني، روضها ببراعة واسكنها شباك الحارس الصربي بيدراغ رايكوفيتش.

حاول موناكو الذي فرض سيطرته على الشوط الثاني الخروج بالنقاط الثلاث الا ان رأسية تشواميني مرت بجانب القائم.

ويلعب لاحقا اليوم لوريان مع ستراسبورغ ، نيم مع بريست ونيس مع لنس.

وتأجلت المباراة الافتتاحية الرسمية بين مرسيليا وسانت إتيان بعدما تبين إصابة أربعة من لاعبي الأول بفيروس كورونا، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى خمسة لاعبين، ليفتتح الموسم الجمعة بمباراة بوردو ونانت اللذين تعادلا سلبيا.

وتأجلت مباراة مرسيليا وسانت إتيان إلى 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وهي ثالث مباراة تتأجل عن المرحلة الأولى بعد مباراتي ليون مع مضيفه مونبلييه (15 أيلول/سبتمبر)، وباريس سان جرمان حامل اللقب مع ضيفه متز (16 منه)، بسبب مشاركة ليون وسان جرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرج الأول من نصف النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 الأربعاء، وبلغ الثاني المباراة النهائية بفوزه على لايبزيغ الألماني بالنتيجة ذاتها الثلاثاء، وسيلاقي العملاق البافاري الأحد في لشبونة.